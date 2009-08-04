Коктебель випустить ювілейне вино

Завод марочних вин та коньяків «Коктебель» (Крим) випустить ювілейне вино напередодні святкування 130-річчя з періоду заснування промислового виноробства в Коктебелі.

Про це повідомила прес-служба компанії.

3 позиції ювілейних вин: «Мускат Кара-Даг», «Мадера Коктебель» і «Каберне», - з’являться у продажу найближчим часом.

Довідка УНІАН. ЗМВК «Коктебель» - один з найбільших виноробних підприємств.

Завод є виробником коньяків, молодих та марочних (старих і колекційних) вин, що має повний цикл виробництва. «Коктебель» має 2,2 тис. га виноградників.

На території ЗАТ «ЗМВК «Коктебель» знаходиться найбільший у Європі мадерний майданчик та енотека.