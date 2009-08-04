Екологи стурбовані «паломництвом» на Тарханкут

Наростаючий потік відпочиваючих і збільшення скидання неочищених каналізаційних стоків може привести до забруднення лікувальної ропи і грязей соляних озер Чорноморського району Криму, вважають в асоціації «Екологія і світ».

«Сьогодні спостерігається буквально паломництво до лікувальної ропи і грязі озера Джарилгач. Процес абсолютно не керований: на березі озера скупчуються люди, машини, тут же прогулюються домашні тварини, накопичуються гори сміття», – мовиться у повідомленні прес-служби асоціації.

Екологи заявляють, що соляні озера Тарханкута «можуть і повинні стати ресурсною базою цивілізованого, контрольованого Міністерством охорони здоров`я і санітарними службами автономії, раціонального використання лікувальних грязей і ропи на тривалу перспективу».

«Не можна жити одним днем і губити лікувальні рекреаційні ресурси, не залишаючи надії для майбутнього стійкого розвитку курортної зони кримських золотих пісків», – підкреслили в організації «Екологія і світ».

На зустрічі керівництва асоціації і Чорноморської райради визначена низка природоохоронних заходів, у тому числі посилення контролю за водовикористанням, наведення ладу у використанні лікувальних ресурсів соляних озер.