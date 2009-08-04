У Криму працюють 317 з 329 пляжів

В Автономній Республіці Крим працюють 317 з 329 зареєстрованих пляжів. Решта не відкриті, бо на даний час не мають дозвільних документів.

"Всього нараховується 329 пляжів. Працювало 317 пляжів, не закрито жодного пляжу", – повідомила сьогодні прес-служба Міністерства охорони здоров`я України.

У Севастополі працюють 8 зареєстрованих пляжів: 6 пляжів та 2 зони рекреації "Золотий пляж" "Любимівка".

У Криму станом на 3 серпня досліджено 156 проб морської води.

"Відхилення від стандарту на цьому тижні виявлено у 4 пробах морської води по індексу ЛКП – із пляжів Алушти (по 2400, с. Малореченська – 10 тис.). Заборонено купання, проведено санітарний день, знаходяться під наглядом санепідслужби", – йдеться у повідомленні.

ЛКП – це лактозопозитивні кишкові палички.

У Севастополі досліджено 23 проби морської води. "Відхилень від стандарту не виявлено", – заявили у Мінохоронздоров`я України.