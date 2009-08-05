Головні книжки останніх 60 років

Впливова британська газета The Times оприлюднила список найважливіших, з погляду редакції, книг, які вийшли друком з 1949 по 2009 рік.

Добірка приурочена до 60-річчя літературного фестивалю в місті Челтнем, який проходить останні роки під егідою The Times.

Газетний список відкриває роман Джорджа Орвелла "1984", а замикає новітній роман Сари Вотерс "The Little Stranger", який увійшов до довгого списку британського "Букера" в 2009 році.

У списку The Times, зазначає Лента.ру, можна виявити не тільки серйозну літературу, а й детективи "Казино Рояль" Яна Флемінга і "Команду Смайлі" Джона Ле Карре, комічний роман П.Г. Вудхауза "Перелітні свині", роман жахів Стівена Кінга "Доля", кілька фантастичних творів, зокрема "Дюна" Френка Герберта, "Помутніння" Філіпа Діка, "2001: Космічна одіссея" Артура Кларка.

Упорядники не оминули увагою "Над прірвою в житі" Дж.Д.Селінджера, "Прийом-22" Джозефа Хеллера, "Вбити пересмішника" Лі Харпер, "Американу" Дона Делілло, "Прах Анджели" Френка Маккорта і ще кілька знаменитих американських романів.

У списку також романи Володимира Набокова "Лоліта", Бориса Пастернака "Доктор Живаго", Джузеппе Томазі ді Лампедузи "Леопард", Ісабель Альенде "Будинок духів", "Любов під час чуми" Габрієля Гарсіа Маркеса, Харуки Муракамі "Хроніки заводного птаха".

Нобелівські лауреати, крім Маркеса і Пастернака, представлені Джоном Максвелом Кутзєє, Доріс Лессінг, Солом Беллоу.

До списку The Times увійшли і такі бестселери для дітей і підлітків як "Лев, чаклунка і одежна шафа" К.С.Льюїса, "Гарі Поттер і філософський камінь" Джоан Роулінг, "Північне сяйво" Філіпа Пулмана, "Сутінки" Стефані Майєр.