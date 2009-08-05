П`ять осіб поранені в ДТП в Криму

П`ять осіб, серед них – двоє дітей, постраждали в результаті наїзду легкового автомобіля на бордюрний камінь і металеву огорожу у Великій Ялті.

Як повідомили у прес-службі Державтоінспекції Криму, аварія сталася на автодорозі Лівадія – Сімеїз.

«Водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням, автомобіль наїхав на правий бордюрний камінь і металеву огорожу», – відзначили в ДАІ.

Травмовано п`ять жителів Ялти. 27-річний водій і чотири пасажири машини: 27-річна жінка, 28-річний чоловік і двоє хлопчиків (2006 і 2008 років народження) отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку й інші рани.