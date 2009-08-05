У Чорному морі потонув курортник зі Львівської області

Житель Львівської області, який приїхав на відпочинок до Криму, потонув у Чорному морі на заході півострова.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про подію в селищі міського типу Новофедорівка надійшла до рятувальників напередодні ввечері.

Молодий чоловік, 1987 року народження, відпочивав на узбережжі з дівчиною. За її словами, хлопець вживав спиртні напої і не вмів плавати.

О 19.20 він пішов купатися і зник. О 19.55 матроси-рятувальники помітили в морі тіло, витягнули його з води і почали надавати першу медичну допомогу, але результата не було.

Трагедія сталася на непристосованому для масового відпочинку узбережжі. «Встановлені покажчики про заборону купання», - зазначили у МНС.

Ведеться слідство.