Мінеральну воду в Криму добували під виглядом технічної

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «зловживання владою або посадовим становищем» стосовно підприємців, які близько року займалися видобуванням мінеральної води, плативши за неї державі за ціною технічної – 24 копійки за один кубометр замість 13 гривень.

«Комерсанти здійснювали видобування в промислових масштабах столової мінеральної води, але вносили плату за користування надрами як за технічну», – повідомила сьогодні прес-служба прокуратури Криму.

Розфасована по пляшках мінералка реалізовувалася в торгівельних мережах Криму.

Ділки завдали збитків державі на суму понад 258 тис. грн. Слідство у справі триває.