Побережжя усипане бомбами і мінами

Три авіаційні бомби знайшли відпочивальники у сакському селі Штормове на заході Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС в автономії, 4 серпня жителі і гості Криму виявили загалом 9 предметів, що несли серйозну небезпеку.

У Феодосії біля пірсу купальщики виявили в морі три артилерійські снаряди, у фортеці «Керч» знайшли фугасну авіаційну бомбу.

У селищі міського типу Леніне курортники знайшли морську якірну міну у воді за 5 метрів від берега, на території Красногірської селищної ради місцеві жителі - ручну гранату часів війни.

Піротехніки МНС проводять роботи зі знищення боєприпасів.

З початку року кримські сапери знищили понад 160 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них понад 4 тисячі одиниць виявлено і знищено у воді.