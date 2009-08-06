Артеку підкинули 35 млн. на ремонт
11:22, 06 серпня 2009Крым
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Кабмін виділив кошти Мінмолоді
Кабінет міністрів України виділив Міністерству у справах сім`ї, молоді і спорту 35 млн. грн. для здійснення невідкладних заходів з відновлення будівель, споруд і інженерно-технічних мереж державного підприємства «Міжнародний дитячий центр «Артек» (Крим).
Як повідомили в Управлінні зі зв`язків із ЗМІ Секретаріату уряду, кошти також буде спрямовано на придбання для «Артеку» устаткування і автотранспортних засобів, зокрема, автомобілів швидкої медичної допомоги.
31 січня уряд схвалив зміни до Держбюджету-2009 про виділення 60 млн. грн. на придбання путівок до «Артеку» і виділив з резервного фонду 35 млн. грн. на забезпечення центру.
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