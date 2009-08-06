Пенсіонер попав під трамвай у Криму

Відпочиваючий із Запоріжжя травмований в результаті наїзду трамвая в місті Євпаторія в Криму.

Як повідомила прес-служба Державтоінспекції автономії, інцидент стався напередодні в центрі міста.

Рухаючись проспектом Леніна з боку площі Театральна, трамвай під управлінням 28-річного водія наїхав на 74-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину.

В результаті ДТП житель Запоріжжя отримав рвану рану правої гомілки, садна правої руки і лоба.

Всього за добу на дорогах автономії постраждали три пішоходи.

Євпаторія – єдиний населений пункт Криму, де є трамваї.