Пенсіонер попав під трамвай у Криму

11:44, 06 серпня 2009
Крым
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Житель Запоріжжя отримав рану та садна

Відпочиваючий із Запоріжжя травмований в результаті наїзду трамвая в місті Євпаторія в Криму. 

Як повідомила прес-служба Державтоінспекції автономії, інцидент стався напередодні в центрі міста. 

Рухаючись проспектом Леніна з боку площі Театральна, трамвай під управлінням 28-річного водія наїхав на 74-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину. 

В результаті ДТП житель Запоріжжя отримав рвану рану правої гомілки, садна правої руки і лоба. 

Всього за добу на дорогах автономії постраждали три пішоходи. 

Євпаторія – єдиний населений пункт Криму, де є трамваї.

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