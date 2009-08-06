Пенсіонер попав під трамвай у Криму
11:44, 06 серпня 2009Крым
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Житель Запоріжжя отримав рану та садна
Відпочиваючий із Запоріжжя травмований в результаті наїзду трамвая в місті Євпаторія в Криму.
Як повідомила прес-служба Державтоінспекції автономії, інцидент стався напередодні в центрі міста.
Рухаючись проспектом Леніна з боку площі Театральна, трамвай під управлінням 28-річного водія наїхав на 74-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину.
В результаті ДТП житель Запоріжжя отримав рвану рану правої гомілки, садна правої руки і лоба.
Всього за добу на дорогах автономії постраждали три пішоходи.
Євпаторія – єдиний населений пункт Криму, де є трамваї.
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