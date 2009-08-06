Депутат Іванов агітує за шефа Грача

Представники громадських організацій від різних регіонів виступають за висунення лідера Компартії Петра СИМОНЕНКА кандидатом у Президенти України від лівих сил, про це йдеться в заяві, оприлюдненій на прес-конференції в агентстві УНІАН депутатом Верховної Ради Криму Валерієм ІВАНОВИМ.

«Ми звертаємося до всіх політичних партій і громадських організацій лівої орієнтації із закликом негайно виробити спільну програму дій і розпочати створення сильного і боєздатного лівого фронту», - мовиться у документі.

У документі наголошується, що першим кроком на цьому шляху має стати висунення єдиного кандидата від лівих сил на майбутніх президентських виборах - лідера КПУ СИМОНЕНКА. Ті, хто не об`єднається, засвідчать, що «вони підіграють олігархам і працюють проти народу».

«Ударимо по антинародному режиму міцно стиснутим кулаком, а взаємні образи та претензії по-товариськи з’ясуємо після того, як відправимо режим на смітник історії», - сказано в заяві.

Представник громадської організації «Об`єднання слов`янського активу» Людмила БЕЗУГЛА вважає, що потрібний єдиний кандидат від лівих сил, оскільки «вождизм вже настільки уразив лідерів лівих партій, що, маючи партії-карлики, вони створили по кілька дочірніх партій, в яких членів не вистачає навіть для закриття керівних посад». Вона переконана, що це треба припинити.

БЕЗУГЛА наголосила, що в основу об`єднання «має бути покладена спільна програма», де буде передбачено «політику нейтралітету для України, пропаганду миру та інтернаціоналізму».

Депутат Одеської обласної ради Ірина ЗАЛЮБОВСЬКА підкреслила, що треба підтримати СИМОНЕНКА, щоб після обрання його Президентом України було змінено ситуацію в країні. «Оскільки це не лише кандидат, який зможе скласти реальну конкуренцію на виборах, це той кандидат, який має професійну команду управлінців», - додала вона.

Депутат Донецької обласної ради, представник організації «Донбасівська Русь» Наталія БІЛОЦЕРКОВСЬКА вважає, що у передвиборній програмі мова повинна йти про соціалістичний шлях розвитку країни, «повернення тих міцних дружніх братерських відносин з Росією, позаблоковий статус України, а російська мова має стати державною». «Потрібно сісти за стіл переговорів і висунути єдиного кандидата від лівих сил, щоб перемогти і взяти владу у свої надійні руки», - сказала вона.

ІВАНОВ додав, що в переговорному процесі про об`єднання лівих сил мають взяти участь, зокрема, КПУ, СПУ та ПСПУ, а також «дрібніші партії» - «Союз лівих сил», «Київська Русь», «Справедливість».