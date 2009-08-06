Коктебель черговий раз накриє джаз

Міжнародний фестиваль джазової музики «Джаз Коктебель» відбудеться у Коктебелі з 10 по 12 вересня.

Як повідомили в прес-службі фестивалю, цього року палітру фарб оксамитового сезону збагатять своєю музикою петербурзька група Tequillajazz, британська група Oi Va Voi, спільний проект Kozak-Jazz-Rock від українських "Гайдамаків" і польських Voo Voo, угорські етно-джазмени Djabe, британська зірка Courtney Pine.

Також у Koktebel Jazz Festival-2009 візьмуть участь гості з Білорусі: фрік-кабаре "Срібне Весілля", Akana, CherryVata, - і з Росії: Rekevin, Alissidjazz, Funky Soul Band.

Україну представлять Pur Pur, Тетяна Боєва і Play.Boyev.Band, "Всяк випадок", Vexlarsky Orchestra, Квінтет Дениса Аду, 2 Sleepy, Live, Юлія Рома і Просто Неба Project, dj DerBastler, Sergio Mega, dj Sivash, dj. Ekspert, Live, Aquabeat, Live.

Концерти проходитимуть на двох сценах.

Вхід на денні виступи – безкоштовний.

Вартість квитка (з 18:00 до 4:00) на 10 вересня становить 60 грн., на 11 вересня – 125 грн., на 12 вересня – 175 грн. На всі три дні – 350 грн.