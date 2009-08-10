Податкова описала майно двох кафе

Майно двох кафе, що працювали без дозвільних документів, описали співробітники податкової міліції в селищі Коктебель і місті Ялта в рамках операції «Курорт-2009».

Як повідомила прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, в літньому кафе в смт Коктебель вилучені холодильні камери та інші товарно-матеріальні цінності на суму близько 60 тисяч гривень, в Ялті - продукти харчування, устаткування для розліва пива і інші цінності на суму понад 50 тисяч гривень.

Матеріали по кожному факту будуть передані до суду.