Біля Севастополя горять ліси

Пошкоджено 90 га...

Остаточно ліквідовано лісову пожежу в Балаклавському районі Севастополя, що виникла 8 серпня. Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Севастополі, вогнем пошкоджено 60 га трави, чагарнику, хвойного настилу та 30 га змішаних лісонасаджень. Причина та збитки від пожежі встановлюються. На місці ведеться патрулювання лісосмуги рятувальниками МНС та робітниками лісництва. Пожежа виникла 8 серпня о 15.13 поблизу селищ Хмельницьке та Чорноріччя. До ліквідації надзвичайної ситуації залучили 149 рятувальників та 32 одиниці техніки.

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