Яценюк бачив пекло на землі

Вугільна галузь України перебуває у глибокій кризі, вважає народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Статистика страхітлива: кожний мільйон тонн вугілля в Україні – це два шахтарі, які вже ніколи не піднімуться (з шахти). Ще одна убивча цифра – це обсяги видобутку: ми впали в обсягах видобутку з 91-го року в 2,5 рази. Третя цифра – це кількість зайнятих в галузі: мінус 70% до показника 91-го року. Четверта цифра – це якість вугілля, що більше ми виділяємо державних дотацій на вугілля, то гірша якість: теплотворення скорочується, зольність збільшується», – сказав він сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

За словами ЯЦЕНЮКА, в Україні триває експлуатація низки шахт крутого падіння, хоча у світі вони заборонені. «Я в таку шахту спускався і видобував там вугілля. Якщо хтось має уявлення, що таке пекло на землі, треба спуститися туди. Воно є, це пекло на землі, на горизонті 1000 метрів у шахті крутого падіння», – сказав лідер «Фронту змін».

На його думку, в Україні реалізується «навмисний план із захоплення» вугільної галузі. «Кращі підприємства відійдуть інвесторам, спонсорам, приватизаторам, гірші підприємства закриють, людей виженуть на вулицю», – заявив ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту змін» вважає за необхідне негайно реконструювати шахти, забезпечити безпеку людей і ефективність видобутку, а також ввести прозорий механізм дотацій. «Що необхідно? Прозорий механізм фінансування дотацій, чіткий контроль за якістю вугілля, третє – прозоре ціноутворення на електроенергію і енергетичні ресурси, тому що вони формуються і за рахунок вугілля», – заявив депутат.

Крім того, вважає він, між шахтами має бути конкуренція. «Вона дасть можливість продавати якісний продукт, а не купувати цей продукт в копанках, а потім показувати його як видобуте вугілля на тій чи іншій шахті, аби одержати бюджетне фінансування», – сказав ЯЦЕНЮК.