Депутат обдирав відвідувачів водоспаду в Криму

До адміністративної відповідальності за незаконні збори з відвідувачів водоспаду Су-Учхан притягнуто депутата Добрівської сільської ради, повідомляє прес-служба кримської прокуратури.

Суд за стягування грошей з використанням посвідчення депутата оштрафував представника влади на 850 гривень.

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура довела в суді його вину у вчиненні корупційних дій.

Однак депутат поки не квапиться компенсувати збитки. "Він намагається оскаржити рішення судової інстанції", - говорять у наглядовому відомстві.