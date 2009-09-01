Депутат обдирав відвідувачів водоспаду в Криму
17:05, 01 вересня 2009Крым
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Та не квапиться компенсувати збитки
До адміністративної відповідальності за незаконні збори з відвідувачів водоспаду Су-Учхан притягнуто депутата Добрівської сільської ради, повідомляє прес-служба кримської прокуратури.
Суд за стягування грошей з використанням посвідчення депутата оштрафував представника влади на 850 гривень.
Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура довела в суді його вину у вчиненні корупційних дій.
Однак депутат поки не квапиться компенсувати збитки. "Він намагається оскаржити рішення судової інстанції", - говорять у наглядовому відомстві.
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