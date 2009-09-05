Міліціонера звільнили за катування підозрюваного в Євпаторії

У Євпаторії звільнено з органів внутрішніх справ оперуповноваженого підрозділу карного розшуку міського відділу міліції за нанесення тілесних ушкоджень підозрюваному у скоєнні адміністративного правопорушення, від яких той помер.

Як повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, за безконтрольність за діями підлеглого притягнуто до дисциплінарної відповідальності ряд посадових осіб чергової частини, а також заступника начальника штабу, заступника начальника міськуправління та безпосередньо начальника Євпаторійського міськуправління міліції.

Як відомо, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО оголосив про намір до кінця цього року очистити лави працівників міліції від працівників, які компрометують службу.