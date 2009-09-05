У Джанкої госпіталізовано вже 163 дитини

У Джанкої з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» вже госпіталізовані 163 вихованці 8 дошкільних закладів міста, 2003-2008 років народження.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 55 дітей знаходяться у стані середнього ступеню тяжкості, 108 – легкого.

Фахівцями республіканської, міської СЕС і персоналом медзакладу здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та лікувальних заходів.

У рацентрі з метою перевірки санітарно-епідемічної ситуації, що склалася, локалізації, стабілізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації працює урядова комісія на чолі з міністром охорони здоров’я Василем КНЯЗЕВИЧЕМ.

Першу дитину у Джанкої було госпіталізовано в лікарню о 8.00 3 вересня.