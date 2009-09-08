Мер Сімферополя виписав собі 161 тисячу преміальних – міліція

Міський голова Сімферополя Геннадій БАБЕНКО виписав собі 161 тис. грн. преміальних, стверджує кримська міліція.

Згідно з повідомленням її прес-служби, БАБЕНКО в період з 26 листопада 2008 року по 26 серпня 2009 року "за зразкове виконання службових обов`язків" особисто підписав і отримав грошові премії на загальну суму 161 тис. грн.

26 листопада 2008 року Кабінет міністрів України прийняв постанову № 1036, в якій пунктом 11 тимчасово заборонив виплату преміальних державним службовцям за зразкове виконання службових обов`язків до стабілізації економічної ситуації в країні.

"Даний факт є показником рівня глибини морального розкладання влади міста. Кожен сімферополець, йдучи по брудних вулицях або розорених скверах, щодня особисто переконується в зразковості виконання своїх службових обов`язків Сімферопольським міським головою", - підкреслюється в заяві міліції.

Гроші отримано з бюджету міської ради.

Контрольно-ревізійне управління проводить перевірку в Сімферопольському міськвиконкомі за фактом отримання коштів. За її результатами міліція обіцяє порушити кримінальну справу.