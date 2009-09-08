Інна Богословська – шефу СБУ: не ганьбився б

Депутат Верховної Ради Інна БОГОСЛОВСЬКА, яка має намір балотуватися на пост президента України, заявляє про недопустимість тиску Служби безпеки на владу Сімферополя і Севастополя.

«Вільне трактування Конституції України і Кримінального кодексу, загрози на адресу влади Сімферополя, Севастополя говорять про початок політичних гонінь і введення цензури», - цитує парламентарія її прес-служба.

7 вересня голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО назвав «антидержавними» білборди БОГОСЛОВСЬКОЇ в Криму і заявив, що спецслужба винесла офіційні застереження керівникам місцевих органів влади Севастополя і Сімферополя, «які допустили незаконне розповсюдження, встановлення цих плакатів».

Нардеп вважає, що заява про незаконну установку білбордов порушує принцип презумпції невинності і дискредитує керівника спецслужби. «Невже НАЛИВАЙЧЕНКО або його помічники не могли прочитати невелику статтю 110 КК, перш ніж знову ганьбитися? Адже в статті чорним по білому написано, що кримінально караним є умисні дії, здійснені з метою змінити кордони території або державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики або розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій», - сказала БОГОСЛОВСЬКА. Депутат додала, що оскільки на її плакатах в Криму «не міститься взагалі яка-небудь згадка про спосіб зміни території, то будь-який школяр зрозуміє, що ні про який склад злочину немає і мови».

СБУ після прохання Української народної партії порушити кримінальну справу за фактом розміщення плакатів депутатки із закликом: «Хватит делить Севастополь! Дадим городу статус украинско-российской территории!» провела дослідчу перевірку. Матеріали стосовно БОГОСЛОВСЬКОЇ про порушення територіальної цілісності України передані до генпрокуратури.

«За той час, коли проводилася дослідча перевірка, СБУ зі мною жодного разу не зв`язувалося. Проте людина, нездібна забезпечити збереження власного гаманця в роздягальні дорогого спортклубу, продовжує завзято відстоювати безпеку країни, вважаючи головною загрозою для неї - жінку-політика (дивно лише, що не ту, яка зараз займає прем`єрський пост). Судячи з усього, нинішню владу, дуже лякають нові реальні кандидати, для боротьби з якими готові застосувати все - навіть найдурніші методи», - заявила БОГОСЛОВСЬКА.