Працівникам банку в Керчі шиють справу

17:56, 09 вересня 2009
Крым
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Збитки банку оцінюються в 0,2 млн. грн.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем співробітниками керченського відділення одного з банків.

"Посадові особи опинилися під слідством  через те, що не перевірили наявність заставного майна при оформленні кредитів підприємствам міста. Як з`ясували правоохоронці, боржникам нічим забезпечити кредити. Збитки, завдані банку, оцінюються в 200 тисяч гривень", - повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Дії банківських працівників кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. З`ясовуються обставини злочину.

Поточного року за фактами виявлених злочинів у сфері банківської  діяльності органами прокуратури Криму порушено 43 справи.

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