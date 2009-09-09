Працівникам банку в Керчі шиють справу
17:56, 09 вересня 2009Крым
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Збитки банку оцінюються в 0,2 млн. грн.
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем співробітниками керченського відділення одного з банків.
"Посадові особи опинилися під слідством через те, що не перевірили наявність заставного майна при оформленні кредитів підприємствам міста. Як з`ясували правоохоронці, боржникам нічим забезпечити кредити. Збитки, завдані банку, оцінюються в 200 тисяч гривень", - повідомила прес-служба прокуратури Криму.
Дії банківських працівників кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. З`ясовуються обставини злочину.
Поточного року за фактами виявлених злочинів у сфері банківської діяльності органами прокуратури Криму порушено 43 справи.
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