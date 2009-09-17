Ющенку не сподобались кримські «беркутята» з мітлами

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що бійці спецпідрозділу "Беркут" більше не братимуть участь у політичних акціях.

14 вересня декілька десятків співробітників "Беркута" і курсанток одного з вузів принесли до міськвиконкому Сімферополя костюм для мера Геннадія БАБЕНКА і мітли для комунальників міста. Акція "Чистий мер, чисте місто" була організована за ініціативою Головного управління МВС України в Криму, яке очолює Геннадій МОСКАЛЬ.

В інтерв`ю виданню КоммерсантЪ на запитання, як він розцінює цю акцію, ЛУЦЕНКО відповів: "Так, ця ситуація... "Беркут" не може брати участь ні в яких політичних акціях. Навіть якщо бійці мають щирі почуття до пана БАБЕНКА, це недопустимо".

"Я спілкувався з цього приводу з Геннадієм МОСКАЛЕМ і сьогодні, до речі, отримав від президента доручення відповідної тональності", - сказав міністр.

"Подібні акції більше не повторяться", - завірив глава МВС.