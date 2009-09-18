Регіоналам не слід було зв`язуватися з «руськими»

Розрив відносин Руської громади й «Руського блоку» з Партією регіонів у Криму не позначиться на майбутньому цієї політсили, вважає заступник голови ПР Василь ДЖАРТИ, який займається автономією по партійній лінії.

На вибори до Верховної Ради Криму в 2006 році Партія регіонів йшла разом із «Руським блоком». Після виборів у парламенті автономії створено фракцію «Блок «За Януковича!». Останнім часом відносини вчорашніх союзників погіршилися. Активісти «РБ» й Руської громади разом із депутатами з партії «Союз» і деякими «регіоналами» добиваються відставки спікера автономії, члена ПР Анатолія ГРИЦЕНКА.

На запитання, наскільки відчутною є для Партії регіонів сварка з Руською громадою й «Руським блоком», ДЖАРТИ сьогодні на брифінгу в Сімферополі відповів: «Я впевнений, жодних проблем у цьому не буде. Для нас це були великі гирі – «Руський блок» і Руська громада. Нехай намагаються працювати над собою».

ДЖАРТИ вважає помилкою об`єднання 2006 року. «Партія регіонів – самодостатня, сильна політична сила, і, я думаю, помилка була в 2006 році – блокування з Руською громадою й з «Руським блоком», – підкреслив заступник голови ПР.

Крім того, він повідомив, що публічна заява про вихід із Партії регіонів ряду керівників Руської громади Криму, зокрема її лідера – першого віце-спікера автономії Сергія ЦЕКОВА, поки не обговорювалося в ПР. «Думаю, на найближчій політраді заяву буде розглянуто», – сказав заступник голови партії.