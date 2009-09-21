Москаль закликає поновити справу проти Мельника

Начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ просить генерального прокурора України скасувати постанову про закриття кримінальної справи, фігурантом якої є Олександр МЕЛЬНИК - нині депутат Верховної Ради автономії.

МОСКАЛЬ направив звернення до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА як народний депутат, йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби міліції.

МОСКАЛЬ стверджує, що колишній старший слідчий генпрокуратури в особливо важливих справах «умисно загубив» протокол і «знищив відеозапис» допиту, на якому свідок прямо вказав на МЕЛЬНИКА «як на організатора вбивства».

У 2000 році, продовжує МОСКАЛЬ, свідок зник. За наявною інформацією, його було вбито «за вказівкою» МЕЛЬНИКА, який у той час «перебував у слідчому ізоляторі за пред`явленим йому звинуваченням у вбивстві».

Крім того, відзначив МОСКАЛЬ, слідчий «незаконно відмовив у порушенні кримінальної справи» стосовно МЕЛЬНИКА, який, за його даними, був замовником низки злочинів, чим фактично вивів його з розглянутих у Апеляційному суді Криму справ.

Йдеться про вибухи в спорткомплексі колгоспу імені Дзержинського й управлінні банку «ІНКО», замаху на вбивство й низку навмисних вбивств, наголошується в зверненні.

МОСКАЛЬ просить МЕДВЕДЬКА дати доручення працівникам Генпрокуратури переглянути й скасувати постанову про закриття кримінальної справи стосовно МЕЛЬНИКА, направити її в міліцію Криму для розслідування й притягнення винних до кримінальної відповідальності.