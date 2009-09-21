Литвин не поспішає позбавляти Москаля мандата

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до регламентного комітету та юридичного підрозділу апарату парламенту щодо можливості припинення повноважень народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.

ЛИТВИН наголосив, що комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту ухвалив рішення щодо необхідності направлення до суду документів стосовно припинення повноважень депутата МОСКАЛЯ.

Разом із тим, МОСКАЛЬ повідомив, що на даний час у суді є звернення з приводу призначення заступником міністра внутрішніх справ - начальником Головного управління МВС в Криму, а тому у судах не може бути одночасно два звернення стосовно однієї людини.

МОСКАЛЬ просить відтермінувати розгляд питання щодо припинення депутатських повноважень до завершення розгляду справи щодо призначення його на посаду в МВС.

ЛИТВИН вважає, що регламентний комітет має ухвалити рішення, врахувавши звернення МОСКАЛЯ.

Як повідомляв УНІАН, регламентний комітет Верховної Ради підготував документи до суду про примусове позбавлення МОСКАЛЯ депутатських повноважень. Матеріали перед направленням до суду має підписати ЛИТВИН.

11 вересня МОСКАЛЬ заявив, що Партія регіонів намагається позбавити його повноважень народного депутата України і посади начальника кримської міліції – заступника міністра внутрішніх справ.

МОСКАЛЬ вважає неправомірним рішення регламентного комітету позбавити його депутатських повноважень до розгляду позову у справі Анатолія МОГИЛЬОВА, звільненого Кабінетом міністром з посади начальника кримської міліції.

МОГИЛЬОВ вважає незаконним урядове розпорядження про своє звільнення.

Слухання у справі призначено на 24 вересня.