На молокозаводі Генічеську таки знайшли дизентерію

Медики знайшли пряме свідчення наявності на молокозаводі в Генічеську Херсонської області збудника дизентерії, кефір його став причиною масового отруєння дошкільнят в кримському місті Джанкой.

Докази отримано методом полімеразної ланцюгової реакції, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

"ДНК шигел виявлено у пробах кефіру та зразках випорожнень двох співробітників підприємства(комірниця, охоронець). Таким чином, остаточно підтверджено, що чинником передачі став саме кефір виробництва цього заводу", - стверджує МОЗ.

До лікарні міста Джанкой на початку вересня було доставлено більш як 200 дошкільнят. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей.

Діагноз захворювання - дизентерія Зонне - підтверджено лабораторно у 130 хворих, говорять у МОЗ.

Окрім того, заявили медики, під час перевірки молокозаводу Генічеська встановлено "чисельні порушення санітарного законодавства щодо утримання виробничих приміщень і дотримання технологічних процесів".

Порушення законодавства виявлено також при здійсненні ветеринарного контролю та оформленні документів щодо якості та безпеки молочної продукції.

"З боку головного державного санітарного лікаря Генічеського району проводилася недостатня організаційна робота та контроль щодо здійснення повноцінних перевірок підприємства фахівцями з гігієни харчування", - додали у МОЗ.