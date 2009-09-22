Москаль вивчить світовий досвід заборони «хізбів»

Заступник міністра внутрішніх справ - начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ просить Міністерство закордонних справ України надати перелік країн світу, в яких існують правові механізми для заборони діяльності партії «Хізб ут-Тахрір».

МОСКАЛЬ направив звернення до тимчасового виконувача обов`язків керівника українського зовнішньополітичного відомства Владимира ХАНДОГІЯ як депутат Верховної Ради.

У депутатському зверненні, текст якого розповсюдила сьогодні прес-служба міліції, МОСКАЛЬ висловлює серйозне занепокоєння активізацією в Криму діяльності прихильників «Хізб ут-Тахрір».

Начальник кримської міліції відзначає, що, як йому відомо, діяльність «хізбів» заборонена в Росії, Киргизії, Узбекистані, Таджикистані, Пакистані, Сірії, Німеччині й низці інших країн.

МОСКАЛЬ закликав керівництво МЗС дати доручення українським дипломатичним структурам за кордоном підготувати інформацію й надати перелік країн, де існують правові механізми, які забороняють функціонування «Хізб ут-Тахрір».

МОСКАЛЬ просить направити йому копії документів, які забороняють діяльність партії в іноземних державах.

Міліція Криму інформує, що її начальник почав збір матеріалів для підготовки законопроекту про заборону в Україні «Хізб ут-Тахрір».

В серпні голова Республіканського комітету Криму у справах релігій Володимир МАЛІБОРСЬКИЙ заявив, що «Хізб ут-Тахрір» як партія в Україні де-юре легалізована бути не може. «Відповідно до закону про політичні партії в Україні, не може бути зареєстрована партія, у якої є зарубіжний центр», - пояснив він.

При цьому, відзначив експерт, «хізби» знаходять лазівки в законодавстві і ведуть свою діяльність в Україні, маскуючись під релігійні організації, не вказуючи в статутних документах повної інформації про себе.