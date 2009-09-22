Прокуратура закрила справи щодо віце-мера Сімферополя

Прокуратура Криму закрила кримінальні справи стосовно віце-мера Сімферополя Марини ЧЕРНОВОЇ у зв’язку з неповнотою проведеної органами внутрішніх справ дослідчої перевірки, повідомила у вівторок прес-служба наглядового відомства.

Слідче управління міліції Криму порушило справу за ознаками ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України за фактом підробки документів від імені директора одного з ТОВ щодо виділення земельної ділянки в Сімферополі.

У рамках розслідування справи управлінням міліції порушено кримінальні справи стосовно ЧЕРНОВОЇ за ч.2 ст.358, ч.2 ст.364, ч.3 ст.365 за фактом заволодіння земельною ділянкою, неправомірно виділеною ТОВ, та підроблення заяви директора товариства.

За підозрою у вчиненні злочинів 15 вересня ЧЕРНОВУ затримано слідчим МВС у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.

«У ході здійснення нагляду за розслідуванням кримінальних справ прокуратурою виявлено суттєві порушення вимог кримінально-процесуального законодавства», - йдеться у повідомленні.

18 вересня прокуратура закрила справи стосовно ЧЕРНОВОЇ.

Клопотання слідчого МВС щодо узгодження подання про обрання віце-меру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прокуратурою залишено без задоволення, а тому ЧЕРНОВУ було звільнено із ізолятору тимчасового тримання.

За фактом порушення конституційних прав віце-мера прокуратура проводить перевірку.

Прокуратура Криму додала, що інформація про втручання посадовців генпрокуратури в хід досудового слідства у цих кримінальних справах «не відповідає дійсності». «Генеральною прокуратурою України вони (справи) не запитувалися і не вивчалися, вказівки по них не давалися», - запевняють в прес-службі.

Як відомо, на ім`я омбудсмана Ніни КАРПАЧОВОЇ надійшло звернення ЧОРНОВОЇ, в якому вона заявила про порушення своїх конституційних прав на свободу, особисту недоторканність і захист, а також поскаржилася на погіршення здоров`я. Зараз ЧОРНОВА у лікарні.

У той же час після стабілізації стану здоров`я заступника мера міліція обіцяє передати слідству записані в її службовому кабінеті відеоматеріали, «отримані в процесі здійснення оперативно-розшукових заходів і легалізовані у встановленому законом порядку».