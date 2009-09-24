Тимошенко обіцяє після виборів президента забрати майно у ДУСі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що перепідпорядкування об`єктів Державного управління справами здійснюватиметься після президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам, відповідаючи на питання стосовно відмови Держуправсправами передати дитячий центр «Артек» (Крим) у сферу управління Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту.

«Відразу після президентських виборів всі проблеми відійдуть, тому що всі об`єкти державної власності мають перебувати під управлінням уряду. Я не думаю, що нам потрібно довго чекати порядку і ясності. Після президентських виборів порядок і ясність наступлять, і досить швидко», - сказала ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 24 вересня, керівник ДУС Ігор ТАРАСЮК повідомив, що «Артек» досі перебуває у сфері управління Держуправсправами.

«Артек» ми не передали тому, що відповідну постанову Кабінету міністрів про передачу «Артека» не було узгоджено з Державним управлінням справами», - сказав він.