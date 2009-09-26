Янукович за прагматику у відносинах з ЄС

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Україна має подолати хворобу «євроромантизм» і почати розбудовувати прагматичні відносини з Європейським Союзом.

Про це він заявив на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії.

На переконання політика, Україна стане надійним партнером для Євросоюзу.

Водночас, як зауважив ЯНУКОВИЧ, ці відносини мають базуватися на прагматичних засадах і конкретних проектах. «Необхідно подолати хворобу «євроромантизм», - сказав лідер Партії регіонів.

Разом з тим він наголосив, що перспективи інтеграції України в ЄС залежать від політичного рішення самої європейської спільноти, яка із цим питанням зволікає.

«Ми вже давно перебуваємо у стані, коли суспільство фактично не вірить, що це колись відбудеться - немає жодних сигналів», - оцінив ситуацію навколо європейських перспектив України ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим він підкреслив, що, наприклад, такі нагальні питання, як створення зони вільної торгівлі з ЄС, скасування візового режиму, удосконалення сфери енергетичної безпеки, повинні вирішуватися із європейськими партнерами якнайскоріше.