Кучма з Черномирдіним дійшли згоди
РФ та Україна житимуть по-братськи
Світова економічна криза підштовхує Україну і Російську Федерацію до тіснішого співробітництва, вважає спеціальний представник президента РФ з економічних відносин з країнами СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН.
«Разом нам легше вийти з цієї кризи», - зазначив екс-посол РФ в Україні на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії (YES).
За словами ЧЕРНОМИРДІНА, в України і Росії «дуже багато цікавих проектів».
«І в машинобудуванні, і в легкій промисловості, і в хімії, і в космосі у нас є технології, з якими ми можемо виходити на будь-який ринок разом», - сказав спецпредставник президента Росії.
На думку ЧЕРНОМИРДІНА, росіяни жили, живуть і завжди житимуть по-братськи з українцями. «І нічого нас, і ніхто нас не зіб`є з цього шляху», - сказав він.
Зі свого боку колишній президент України Леонід КУЧМА заявив, що відносини двох країн різко погіршились після помаранчевої революції і до тепер вже «досягнули дна».
На думку КУЧМИ, Україна повинна дружити з Росією. «Ми потрібні один одному», - сказав екс-президент України.