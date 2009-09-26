Кучма з Черномирдіним дійшли згоди

Світова економічна криза підштовхує Україну і Російську Федерацію до тіснішого співробітництва, вважає спеціальний представник президента РФ з економічних відносин з країнами СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН.

«Разом нам легше вийти з цієї кризи», - зазначив екс-посол РФ в Україні на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії (YES).

За словами ЧЕРНОМИРДІНА, в України і Росії «дуже багато цікавих проектів».

«І в машинобудуванні, і в легкій промисловості, і в хімії, і в космосі у нас є технології, з якими ми можемо виходити на будь-який ринок разом», - сказав спецпредставник президента Росії.

На думку ЧЕРНОМИРДІНА, росіяни жили, живуть і завжди житимуть по-братськи з українцями. «І нічого нас, і ніхто нас не зіб`є з цього шляху», - сказав він.

Зі свого боку колишній президент України Леонід КУЧМА заявив, що відносини двох країн різко погіршились після помаранчевої революції і до тепер вже «досягнули дна».

На думку КУЧМИ, Україна повинна дружити з Росією. «Ми потрібні один одному», - сказав екс-президент України.