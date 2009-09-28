Російська громада Криму таки вирішила підтримати Януковича

Російська громада Криму заявляє про підтримку лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах, намічених на січень 2010 року.

«Російська громада Криму, керуючись першорядними інтересами російськокультурного населення Криму й України, заявляє про свою підтримку на виборах Президента України лідера Партії регіонів ЯНУКОВИЧА», - сказано в заяві організації, текст якої в неділю розповсюдила її прес-служба.

Російська громада Криму висловлює впевненість у тому, що ЯНУКОВИЧ на посту глави держави «буде максимально ефективно представляти і відстоювати демократичні цінності в розвитку сучасної України».

Разом з тим, Російська громада звертається до лідера Партії регіонів із закликом «в найкоротші терміни вжити всіх необхідних заходів для нормалізації громадсько-політичної ситуації в Криму». На думку авторів заяви, дестабілізація була викликана діями «регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА, який очолює кримський парламент.

Крім того, Російська громада вважає неприпустимими «образливі висловлювання» на адресу «провідних російських організацій» півострова з боку заступника голови Партії регіонів Василя ДЖАРТИ, який займається автономією по партійній лінії. «Такі висловлювання представника Партії регіонів у Криму підривають авторитет партії і її лідера ЯНУКОВИЧА напередодні майбутніх президентських виборів в Україні», - сказано в заяві Російської громади Криму, яку очолює перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ.

18 вересня ДЖАРТИ назвав помилкою блокування ПР на кримському рівні з Російською громадою і партією «Руський блок» перед виборами 2006 року.

Він вважає «Руський блок» і Російську громаду Криму «великими гирями» і порадив цим силам «працювати над собою».

22 вересня прес-служба партії «Союз» розповсюдила відкритого листа до лідера Партії регіонів. У ньому йшлося, що опоненти кримського спікера-«регіонала» можуть відмовити ЯНУКОВИЧУ у підтримці на президентських виборах, якщо Партія регіонів і її лідер «конкретними кроками, зокрема й у кадровій політиці» всередині політсили, не дадуть зрозуміти, що ПР, «стоїть на тій самій платформі», яку її прихильники «відстоювали на президентських виборах 2004 року». З листом до ЯНУКОВИЧА виступили представники партії «Союз» і «Руський блок», громадська організація «Громадський актив Криму», Російська громада Криму і ряд інших менш відомих в автономії сил.