Митники країн СНД зберуться в Ялті

Третє засідання Комітету голів правоохоронних підрозділів Ради керівників митних служб Співдружності незалежних держав пройде 8 жовтня в Ялті.

"Подія є дуже важливою для України, адже територію держави проходять транзитні шляхи із країн Східної Європи та Азії до країн Західної Європи та Балтії", - повідомляє Відділ з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Державної митної служби країни.

Як очікується, в роботі комітету приймуть участь заступники керівників митних адміністрацій Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану, Узбекистану, України та керівники їх правоохоронних підрозділів.

Українські митники вперше приймають своїх колег-сусідів на території держави саме в такому форматі.

Мета зустрічі - узгодження спільних заходів в рамках реалізації міждержавних програм СНД по боротьбі з контрабандою, незаконним обігом наркотиків, легалізацією злочинних доходів, міжнародним тероризмом, затвердження складів окремих робочих груп, планів їх діяльності.

Форум відбудеться у Лівадійському палаці.