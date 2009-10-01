Кілера на прізвисько «Лисий» оголосили у розшук

Міліція оголосила у розшук кілера на прізвисько «Лисий», що скоїв ряд убивств в 1990-х роках під час розборок між злочинними угрупованнями у Криму.

У розповсюдженому сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму стверджується, що Віктор ФЕЩЕНКО 1994 року вбив двох людей, 1995 року - розстріляв одну, 1996 року - три, 1997 року - убив одну людину. Злочини скоєно у Сімферополі.

Окрім того, силовики повідомляють про вбивство директора муніципального об`єднання ринку Бельці (Молдова) і поранення людини, не уточнюючи, коли ці злочини були скоєно.

«Просимо всіх, кому щось відоме про місцезнаходження Віктора ФЕЩЕНКА (1975 року народження), у кримінальних кругах відомого під прізвиськом «Лисий», повідомити в ГУ МВС України в Криму», - йдеться у повідомленні прес-служби кримської міліції.