Погода в Криму на 6-7 жовтня

Опади у вівторок і середу в Криму не очікуються, повідомляє український Гидрометеоцентр.

Температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень у вівторок - 20-25° тепла, вдень у середу - 13-18°.

6 жовтня в Криму переважно південний вітер, 5-10 м/с, 7 жовтня - південно-східний, 5-10 м/с.

За прогнозами gismeteo, у Сімферополі у вівторок вночі +14°, вдень +22°; вночі в середу +12°, вдень +25°.