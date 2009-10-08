Ющенко їде в Крим на тактичні навчання

Президент Віктор ЮЩЕНКО у четвер заслухає звіт начальника генерального штабу Збройних сил Сергія КИРИЧЕНКА щодо стану справ в українській армії, повідомила журналістам у середу керівник Секретаріату глави держави Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

Сьогодні в Криму ЮЩЕНКО візьме участь у тактичних навчаннях Військово-морських сил країни.

«Верховний головнокомандувач прийматиме рапорт керівника генерального штабу про боєздатність армії, і далі будемо слідкувати за новинами», - відповіла УЛЬЯНЧЕНКО на запитання, чи прийняв Президент відставку КИРИЧЕНКА.

Сам КИРИЧЕНКО фактично підтвердив газеті «Комерсант-Україна» намір піти з посади: «Є час, коли вступають на посаду, а є час, коли її залишають. Не буває нічого вічного. Все відбувається в рамках проблем і життєвих обставин». Він додав, що причина рішення - стан здоров`я.