Україні вже обіцяють сніг

13-14 жовтня у зв`язку з вторгненням холодного арктичного повітря з півночі Росії очікується різке похолодання: температура знизиться вночі до 0-6° морозу (13 жовтня у північних та центральних областях 1-7° тепла), вдень до 3-8° тепла; у південній та східній частині 13 жовтня вночі 8-13°, вдень 9-16° тепла, 14 жовтня вночі 4° тепла -1° морозу, вдень 5-12° тепла.

За даними синоптиків, водночас пройдуть дощі, а в західних, північних та центральних областях - місцями з переходом у мокрий сніг.

15-16 жовтня в Україні утримається холодна погода, переважно без опадів, повідомили в Укргідрометцентрі.