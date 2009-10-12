100 людей з Севастополя закликали підтримати Тимошенко

Більш як 100 представників інтелігенції та ділових кіл Севастополя закликали демократичні сили об`єднатись навколо прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і підтримати її на майбутніх президентських виборах.

«Склалася в країні, ставить перед демократичною громадськістю одне з найважливіших завдань: заради майбутнього України об`єднати ресурси і можливості на виборах Президента й висунути єдиного кандидата», - йдеться у зверненні до українських політичних сил, яке підписали викладачі вишів, керівники громадських організацій, юристи, лікарі, підприємці, ветерани Збройних сил України.

«Ми, виборці, не хочемо, щоб наші голоси були безглуздо розпорошені серед декількох демократичних кандидатів у Президенти України. Ми вважаємо, що з урахуванням всіх обставин сьогодення найперспективнішою і найприйнятнішою для суспільства є кандидатура Юлії ТИМОШЕНКО», - сказано у документі.