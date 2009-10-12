Кримчанку задушили заради мобільного

Вбивцю затримали

20-річний безробітний житель Криму підозрюється у вбивстві 18-річної дівчини заради мобільного телефона та виробів із золота. Місцеву жительку знайдено мертвою на вулиці 10 жовтня, повідомила сьогодні прес-служба МВС. За висновком судово-медичної експертизи смерть дівчини сталася внаслідок удушення. Працівники міліції у результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримали хлопця. Телефон та золото вилучено. Прес-служба не уточнює, в якому регіоні Криму стався інцидент.

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