Кримчанку задушили заради мобільного
12:18, 12 жовтня 2009Крым
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Вбивцю затримали
20-річний безробітний житель Криму підозрюється у вбивстві 18-річної дівчини заради мобільного телефона та виробів із золота.
Місцеву жительку знайдено мертвою на вулиці 10 жовтня, повідомила сьогодні прес-служба МВС.
За висновком судово-медичної експертизи смерть дівчини сталася внаслідок удушення.
Працівники міліції у результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримали хлопця. Телефон та золото вилучено.
Прес-служба не уточнює, в якому регіоні Криму стався інцидент.
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