Штормове попередження оголошено в Україні

Штормове попередження оголошує на 13-14 жовтня в Україні гідрометеорологічний центр держави.

У ці дні у зв`язку з переміщенням активного циклону з Балкан очікується ускладнення погодних умов: дощі, у західній частині сильні та дуже сильні дощі, місцями з мокрим снігом; в Україні посилення вітру - 15-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Синоптики прогнозують 13 жовтня у західних областях, а 14 жовтня - на більшій частині території країни - зниження температури на 4-10°.

13 жовтня в Україні температура вночі становитиме 7-12°, на півдні - до 16°, вдень - 17-22°, у південній та східній частині - 22-27°.