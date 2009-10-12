Українські перукарі покажуть клас на чемпіонаті в Ялті
17:16, 12 жовтня 2009Крым
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«Чарівна зачіска-2009»
XIII Всеукраїнський чемпіонат перукарського мистецтва «Чарівна зачіска» заплановано на 15-16 жовтня в Ялті, повідомив Республіканський комітет з інформації.
В рамках чемпіонату пройдуть конкурси з перукарського мистецтва, з макіяжу і боді-арту, з манікюру і арт-дізайну нігтів.
Крім того, відбудуться майстер-класи і шоу-покази сучасних зачісок майстрів і салонів краси України, виставка-продаж устаткування, інструментів і парфюмерно-косметичних товарів для перукарень.
Захід проводиться за підтримки Республіканського комітету з торгівлі і захисту прав споживачів.
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