Українські перукарі покажуть клас на чемпіонаті в Ялті

17:16, 12 жовтня 2009
Крым
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«Чарівна зачіска-2009»

XIII Всеукраїнський чемпіонат перукарського мистецтва «Чарівна зачіска» заплановано на 15-16 жовтня в Ялті, повідомив Республіканський комітет з інформації. 

В рамках чемпіонату пройдуть конкурси з перукарського  мистецтва, з макіяжу і боді-арту, з манікюру і арт-дізайну нігтів. 

Крім того, відбудуться майстер-класи і шоу-покази сучасних зачісок майстрів і салонів краси України, виставка-продаж устаткування, інструментів і парфюмерно-косметичних товарів для перукарень. 

Захід проводиться за підтримки Республіканського комітету з торгівлі і захисту прав споживачів.

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