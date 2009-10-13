Двоє селян отримали опіки через «коктейль Молотова»

Двоє жителів Криму отримали опіки через кинуту невідомими у вікно квартири пляшку з легкозаймистою рідиною.

Інцидент стався в бахчисарайському селі Віліне, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

У понеділок ввечері рятувальники отримали повідомлення про доставлених в травматологічне відділення лікарні постраждалих селянах. Мешканець Віліне був з обширним термічним опіком правої руки і ноги, а мешканка села Углове – з обширним термічним опіком спини, грудної клітки, шиї та руки.

На місце події виїжджала міліція.