У ПР погрожують поіменно назвати педофілів

Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявляє, що не називає імен причетних до фактів зґвалтувань у Міжнародному дитячому центрі «Артек» високопосадовців, щоб не нашкодити якісному і якнайскорішому розслідуванню кримінальної справи щодо цього.

Про це КОЛЕСНІЧЕНКО заявив у коментарі УНІАН.

«На сьогодні у нас є проблема під назвою «таємниця слідства», - пояснив народний депутат і зауважив, що він не може надати детальнішу інформацію, щоб «не зламати хід розслідування кримінальної справи».

Водночас, зауважив він, головною метою його заяви є інформування правоохоронних органів, що про цю кримінальну справу відомо, і хід та якість її розслідування перебуває під контролем громадськості.

«Зараз ми хочемо отримати відповіді: чому досі не завершено розслідування, чому не допитані ключові фігуранти у справі і коли вона буде передана до суду», - зазначив КОЛЕСНІЧЕНКО.

За його словами, після отримання від правоохоронних органів відповідей на ці запитання буде ухвалено рішення щодо подальших дій.

«Або нам доведеться продовжувати привертати увагу громадськості, що така кримінальна справа є і по ній проходять конкретні люди, або поінформувати, що справу передано до суду і винні понесуть відповідальність», - сказав народний депутат.

Він заявив, що «до кримінальної справи причетні високі посадові особи різного матеріального стану і соціального походження». «Це ціла група людей. Також є група постраждалих дітей», - додав КОЛЕСНІЧЕНКО.