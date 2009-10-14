Гендиректор «Артек» закликає Президента усунути главу МВС

Генеральний директор міжнародного дитячого центру «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ вважає, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не мав розкривати деталі кримінальної справи про розтління неповнолітніх і закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА усунути його від виконання обов`язків.

«Пан ЛУЦЕНКО звернувся до Президента для того, щоб заспокоїти ситуацію навколо «Артеку», усунути з посад деяких співробітників. Я теж звертаюся до Президента, для того щоб в Україні був спокій, усунути цього міністра від обов`язків», - сказав гендиректор центру на прес-конференції у Гурзуфі.

НОВОЖИЛОВ висловив обурення з приводу заяв глави МВС. «Сьогоднішню заяву міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА я вважаю просто злочином. Чому злочином? Порушено у принципі Кримінальний кодекс», - сказав гендиректор «Артеку».

На його думку, ЛУЦЕНКО мав вийти до преси, «заспокоїти дітей, громадськість, і розслідувати цю справу за КПК». «А він що зробив? Вийшов і виклав матеріали слідства, що заборонено Кримінальним кодексом», - сказав НОВОЖИЛОВ.

Гендиректор повідомив, що по справі проходить один з редакторів журналу «Артек», який працював у таборі на півставки і був співробітником телеканалу ICTV. Його зараз затримано.

НОВОЖИЛОВ додав, що якщо маються на увазі діти цього чоловіка, то вони ніколи не відпочивали в «Артеку».

Гендиректор дитячого центру також заявив, що за педофілію потрібно розстрілювати.

14 жовтня ЛУЦЕНКО повідомив, що ще в квітні у справі про розтління двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і затримано їх батька цих дітей. Троє працівників «Артеку» проходять як свідки.

За словами ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько дітей, який працював журналістом на телеканалі ICTV, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що дітей вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розтління.

За словами міністра, діти впізнали деяких осіб, що працюють в «Артеку». Зараз ці особи проходять у справі як свідки, але прокуратура дала дозвіл на проведення у них обшуків.

«Думаю, що після цього їх процесуальний статус може змінитися», - відзначив міністр.

Він звернувся до Президента з проханням доручити Державному управлінню справами, у підпорядкуванні якого знаходиться «Артек», усунути трьох працівників від виконання службових обов`язків на час слідства.