«Артек» вимагає не порочити його ім`я

Працівники Міжнародного дитячого центру «Артек» вимагають зняти депутатську недоторканність з Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА і Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА і притягти їх до відповідальності за заяви про зґвалтування неповнолітніх на території табору.

«Ми, колектив співробітників «Артека», звертаємося до вас з вимогою припинити політичну вакханалію і втягування імені «Артек» в передвиборну політичну боротьбу», - йдеться у відкритому листі до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, керівників СБУ, прокуратури і МВС, ухваленому сьогодні на мітингу працівників.

Окрім того, колектив дитячого центру вимагає створити спеціальну слідчу комісію ВР з розслідування ситуації, яку «спровокував публічний виступ» депутата КОЛЕСНІЧЕНКА.

Співробітники «Артека» також вважають неприпустимим застосування будь-яких санкцій до працівників дитячого центру, у тому числі до гендиректора Бориса НОВОЖИЛОВА.

«Ми звертаємося до совісті політиків, державних діячів, правозахисників зупинити занесене над «Артеком» знаряддя знищення, здатне занапастити майбутнє країни», - йдеться у листі.

НОВОЖИЛОВ вважає, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не мав розкривати деталі кримінальної справи про розтління дітей і закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА усунути його від виконання обов`язків.

«Пан ЛУЦЕНКО звернувся до Президента для того, щоб заспокоїти ситуацію навколо «Артеку», усунути з посад деяких його співробітників. Я теж звертаюся до Президента, для того щоб в Україні був спокій, усунути цього міністра від обов`язків», - сказав гендиректор на прес-конференції.

НОВОЖИЛОВ висловив обурення з приводу заяв глави МВС. «Сьогоднішню заяву міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА я вважаю просто злочином. Чому злочином? Порушено у принципі Кримінальний кодекс», - сказав гендиректор «Артеку».

На його думку, ЛУЦЕНКО мав вийти до преси, «заспокоїти дітей, громадськість, і розслідувати цю справу за КПК». «А він що зробив? Вийшов і виклав матеріали слідства, що заборонено Кримінальним кодексом», - сказав НОВОЖИЛОВ.

Гендиректор повідомив, що у зв`язку з розслідуванням справи за статтею «розтління неповнолітніх» проходить один з редакторів журналу «Артек», який працював у таборі на півставки і був співробітником телеканалу ICTV. Його зараз затримано. НОВОЖИЛОВ заявив, що якщо маються на увазі діти чоловіка, то вони ніколи не відпочивали в «Артеку».

Гендиректор вважає, що за педофілію потрібно розстрілювати.

ЛУЦЕНКО повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розтління двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і затримано їх батька цих дітей, троє працівників «Артеку» проходять у справі як свідки.

Діти свого часу були усиновлені подружжям.

За словами ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько дітей, який працював журналістом на телеканалі ICTV, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Встановлено, що дітей вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розтління.

За словами міністра, діти впізнали деяких осіб, що працюють в «Артеку». Прокуратура дала дозвіл на проведення у них обшуків.

ЛУЦЕНКО звернувся до Президента з проханням доручити Державному управлінню справами, у підпорядкуванні якого знаходиться «Артек», усунути трьох працівників від виконання службових обов`язків на час слідства.