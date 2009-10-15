Литвин хоче реанімувати проект Путіна-Кучми

Україні потрібно налагодити діалог з Російською Федерацією і відновити переговори про створення Єдиного економічного простору, вважає голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

«Враховуючи архіскладну економічну ситуацію, Україна повинна ініціювати відновлення переговорів про створення Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю, Казахстаном і з усіма пострадянськими республіками, які до цього будуть готові», - сказав він сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

ЛИТВИН назвав самогубством будь-які пропозиції, мовляв, «Україна повинна щось створювати на пострадянському просторі на противагу Росії».

«Нам необхідно зробити все, щоб налагодити діалог з Росією, бо (самостійно) вийти з цієї складної ситуації (економічної кризи) практично буде неможливо», - сказав голова парламенту, нагадавши, що «від загального обсягу товарообігу України 35% - це Росія».

За словами ЛИТВИНА, найбільші українські підприємства, які «більше за всіх відчули удар (через кризу), були зав`язані і тісно кооперовані з Росією, зокрема військово-промисловий комплекс».

На його думку, курс, який проголошувала «помаранчева команда», «показав свою повну неспроможність». «Якщо брати такий інтегральний показник, як ВВП, Україна сьогодні на рівні 2004 року», - заявив голова Верховної Ради.