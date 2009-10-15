Матір постраждалих дітей підозрюють в інтересі на квартиру

Голова правління Міжнародної ліги захисту прав громадян Едуард Багіров звинувачує в меркантильних намірах матір, що заявила про розбещування двох дітей.

"У цій справі прослідковується меркантильний інтерес: жінка претендує на двокімнатну квартиру та колекцію антикваріату на суму більш як 40 тисяч доларів свого чоловіка", - сказав він у коментарі "Україні молодій".

"Вона шантажувала його, що напише заяву в міліцію, ніби він зґвалтував дітей. Я не берусь стверджувати, хто тут винен, а хто ні - з цим розбереться слідство", - додав правозахисник.

"Одначе й не виключаю, що все це влаштовано задля того, аби кинути за ґрати законного чоловіка, відхопити спільно нажите майно і насолоджуватися життям із молодшим на 10 чи 15 років другом", - зауважив він.

Едуард Багіров - перший адвокат, до якого звернувся батько дітей, якого звинувачують у розбещуванні неповнолітніх.

Матір постраждалих дітей заявляла про те, що саме за сприяння Багірова спочатку зникла її заява до міліції, а пізніше їй було відмовлено у порушенні кримінальної справи.

Також, за її словами, підлеглий Багірова вимагав, щоб вона забрала заяву і погрожував "морем крові".

"Наша організація допомагала її чоловікові як журналісту тільки складати заяву. Нас же звинуватили в лобіюванні чиїхось інтересів, спробі зам’яти справу і вплинути на слідство", - пояснює Багіров.

"А мій помічник узагалі нібито навіть погрожував цій жінці влаштувати "море крові". Заявляю, що це брехня! Більше того, я сам отримував погрози на свою адресу від співмешканця цієї жінки. І написав із цього приводу заяву в міліцію", - додає правозахисник.

Багіров зауважує, що "до останнього моменту в цій кримінальній справі фігурував лише один підозрюваний, а фактично в останні кілька тижнів у справі з’явилися посадові особи "Артека" та деякі політики".

"Річ у тім, що мати цих дітей - сама журналістка, її новий друг, з яким вона живе, теж журналіст. Вони вміють маніпулювати інформацією", - заявив правозахисник.

"Вважаю, що посадовці "Артека", священик, народні депутати з’явилися у справі, аби привернути до неї увагу громадськості, високопосадовців та зацікавити журналістів. І справа з кримінальної вже перетворилася на політичну. Чого вона й добивалася", - додав він.

Українська правда