Кримські регіонали висунули кандидата у президенти
17:00, 17 жовтня 2009Крым
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Конференція засудила екс-лідера
|Віктор ЯНУКОВИЧ
«Партійна організація висунула кандидата у президенти і (вирішила) клопотати перед з`їздом підтримати це висунення», - сказав ДЖАРТИ.
Крім того, партконференція обрала 34 чоловіки від Криму для участі в з`їзді партії.
ДЖАРТИ також заявив, що учасники конференції засудили вислови екс-голови кримської організації Партії регіонів, колишнього члена фракції Партії регіонів у парламенті, народного депутата Василя КИСЕЛЬОВА.
«КИСЕЛЬОВ вирив для себе величезний рів, через який йому не перестрибнути. Він залишився на одному боці, я так думаю, з діючою владою, а партія і люди, які підтримують партію, активні її члени, - на другій стороні», - заявив депутат.
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