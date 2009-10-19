Гендиректор «Артеку» готовий дати свідчення й у лікарні

Генеральний директор міжнародного дитячого центру «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ готовий дати свідчення слідчим органам і наполягає, щоб його допит відбувся якнайшвидше.

«Незважаючи на стан мого здоров’я, я в будь-який момент готовий дати свідчення слідчим органам стосовно порушеної справи. Більше того, я наполягаю, щоб мій допит відбувся якомога швидше, і готовий зустрітися зі слідчим у лікарні», - йдеться у заяві НОВОЖИЛОВА, яку розповсюдила прес-служба «Артеку».

Гендиректор дитячого центру зазначає, що протягом останніх днів засоби масової інформації активно поширюють чутки щодо його переховування та нібито уникнення слідства.

Він підтримує думку народного депутата від БЮТ Сергія ТЕРЬОХІНА щодо перевірки усіх фігурантів справи на поліграфі. НОВОЖИЛОВ готовий пройти цю процедуру в присутності журналістів і представників громадськості.

«Враховуючи суспільний резонанс цієї жахливої історії, вважаю за доцільне залучити до пошуку істини міжнародних авторитетних фахівців, репутація яких не викличе жодних зауважень», - заявив гендиректор «Артеку».

18 жовтня прес-служба «Артеку» повідомила, що НОВОЖИЛОВА було госпіталізовано до однієї з лікарень Києва.