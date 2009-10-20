Регіонали вимагають звільнення Луценка через педофілів

Народний депутат від Партії регіонів Олена ЛУКАШ закликає колег-парламентаріїв проголосувати сьогодні за звільнення міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА через недбалість у розслідуванні справи про розбещення дітей у Криму.

«Ми сьогодні повинні всі, у кого є совість, діти, ми повинні розглянути це питання і проголосувати за звільнення ЛУЦЕНКА… За покривання насильника», - сказала вона з парламентської трибуни.

Водночас ЛУКАШ висловила переконання, що Генеральна прокуратура України повинна негайно забрати цю справу у своє провадження. Крім того, на переконання депутата, необхідно притягнути до відповідальності тих осіб, які відмовляли матері постраждалих дітей у порушенні кримінальної справи.

Також ЛУКАШ вважає, що Генпрокуратура має порушити кримінальну справу за розголошення таємниці слідства, таємниці усиновлення, а СБУ має взяти під охорону постраждалих дітей та їхню матір.

При цьому ЛУКАШ відкинула звинувачення в тому, що партія, яку вона представляє, робила заяву про цей злочин у Криму, виходячи з політичних міркувань. «Ми не бачимо в цьому політики… А дії МВС в цій справі є політичним і моральним злочином», - сказала вона.

Також ЛУКАШ поінформувала, що під час обшуку у батька дітей було знайдено 32 тис. порнографічних фотографій і понад три десятки порнофільмів. За її словами, доказів достатньо, і Партія регіонів виступає за об’єктивне розслідування справи.